Курс доллара 91.4292   Курс евро 101.5057  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 сентября

Москва, 18 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

14:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

сегодня
10:09
Индекс розничных цен в Великобритании в августе вырос на 3.5%
сегодня
10:06
Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе сократился на 0.5% и на выходе сократился на 0.3%
сегодня
10:00
Минск и Москва должны в 2025 г определить варианты постройки новых блоков АЭС в Белоруссии
сегодня
10:00
Индекс потребительских цен в Великобритании в августе вырос на 2.2%
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 сентября
сегодня
08:26
Объем сделок по комплексному урегулированию долгов в "Сбере" в 2024 г может утроиться
сегодня
08:00
Х5 заключила соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией добытчиков минтая
сегодня
06:45
"РОСАТОМ" С КОЛЛЕГАМИ В БАНГЛАДЕШ ПРАКТИЧЕСКИ ВПЛОТНУЮ ПОДОШЛИ К ФИЗПУСКУ РЕАКТОРА ЭНЕРГОБЛОКА №1 АЭС "РУППУР" - ТОП-МЕНЕДЖЕР "РОСАТОМА" РИА НОВОСТИ
сегодня
05:00
Рост ВВП Германии при Шольце оказался минимальным с момента образования ЕС
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.