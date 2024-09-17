Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.4%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в июне (пересмотрено с -0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.37 годом ранее.