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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:04

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.4%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле вырос на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в июне (пересмотрено с -0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.37 годом ранее.

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