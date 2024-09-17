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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 18 сентября

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии;

01:45 мск: Платёжный баланс Новой Зеландии;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе;

09:00 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

14:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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