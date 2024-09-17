Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в июле (пересмотрено с -0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2023 года объём промышленного производства в США не изменился.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 78.0% против 77.4% в июле (пересмотрен с 77.8%). Годом ранее - в августе 2023 года показатель составлял 78.9%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.