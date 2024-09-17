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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2024 г.Объём промышленного производства в США в август...
сегодня 16:31

Объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.8%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в августе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.9% в июле (пересмотрено с -0.6%).

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.2%.

По сравнению с августом 2023 года объём промышленного производства в США не изменился.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в августе составил 78.0% против 77.4% в июле (пересмотрен с 77.8%). Годом ранее - в августе 2023 года показатель составлял 78.9%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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