Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после увеличения на 1.1% в июле (пересмотрено с +1.0%).

По сравнению с августом 2023 года розничные продажи выросли на 2.1%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.1% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в августе на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.3%.