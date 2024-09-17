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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2024 г.Объём розничных продаж в США в августе вырос на...
сегодня 15:41

Объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.1%

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.2% после увеличения на 1.1% в июле (пересмотрено с +1.0%).

По сравнению с августом 2023 года розничные продажи выросли на 2.1%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.1% после повышения на 0.4% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в августе на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.3%.

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