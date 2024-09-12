ЕЦБ понизил ключевые ставки и пересмотрел прогноз по динамике ВВП и инфляции в еврозоне

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 12 сентября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение понизить ставку рефинансирования на 60 базисных пунктов (б.п.) с 4.25 до 3.65%.

Ставка по кредитам ЕЦБ понижена с 4.50 до 3.90%, ставка по депозитам понижена с 3.75 до 3.50%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

ЕЦБ объяснил свое решение тем, что ставка по депозитам, пониженная на 25 б.п. до 3.50%, является ключевой ставкой, посредством которой Совет управляющих определяет курс денежно-кредитной политики (ДКП). Кроме того, в соответствии с решением, объявленным 13 марта 2024 года, спред между ставкой рефинансирования и ставкой по депозитам теперь будет установлен на уровне 15 б.п., а спред между ставкой по кредитам и ставкой рефинансирования останется неизменным - на уровне 25 б.п. Сегодняшние понижения ставок на разную величину соответствуют этому решению. Изменения вступят в силу с 18 сентября 2024 года.

ЕЦБ также сообщил, что динамика по инфляции и новые прогнозы по инфляции подтверждают уместность решения еще одного шага по смягчению ДКП. Аналитики ЕЦБ полагают, что головная инфляция в еврозоне составит в среднем 2.5% в 2024 году, 2.2% в 2025 году и 1.9% в 2026 году, что соответствует июньским прогнозам.

Как ожидается, инфляция вновь вырастет во второй половине текущего года. Это отчасти связано с тем, что предыдущие резкие падения цен на энергоносители выпадут из годовых показателей. Во второй половине следующего года инфляция должна снизиться до целевого уровня в 2%. Вместе с тем прогнозы по базовой инфляции на 2024 и 2025 годы пересмотрены в сторону некоторого повышения, поскольку инфляция в сфере услуг оказалась выше ожидаемой. В то же время аналитики ЕЦБ продолжают ожидать быстрого снижения базовой инфляции с 2.9% в 2024 году до 2.3% в 2025 году и 2.0% в 2026 году.

ЕЦБ отметил, что внутренняя инфляция остается высокой, поскольку заработная плата продолжает расти высокими темпами, однако корпоративная прибыль частично смягчает влияние более высокой зарплаты на инфляцию. Условия финансирования остаются ограничительными, а экономическая активность по-прежнему сдержанной, что отражает слабость частного потребления и инвестиций.

Аналитики ЕЦБ прогнозируют, что ВВП еврозоны вырастет на 0.8% в 2024 году, на 1.3% в 2025 году и на 1.5% в 2026 году. Прогноз пересмотрен в сторону понижения по сравнению с июньским на фоне ожиданий более слабого вклада внутреннего спроса в ВВП в течение нескольких следующих кварталов.

ЕЦБ предупредил, что намерен сохранять процентные ставки на «достаточно ограничительном» уровне столько времени, сколько потребуется для достижения целевого уровня по инфляции в 2%. ЕЦБ вновь отметил, что Совет управляющих не принимает никаких предварительных обязательств относительно конкретной траектории ставок.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Совет управляющих также больше не реинвестирует все основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения в рамках программы PEPP, сокращая портфель в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Полностью прекратить реинвестирование в рамках PEPP, запущенной для поддержки экономики в период пандемии COVID-19, планируется в конце 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на денежно-кредитную политику.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».