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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 сентября 2024 г.Индекс цен производителей США в августе вырос н...
сегодня 15:38

Индекс цен производителей США в августе вырос на 0.2%

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в июле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.1%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 1.7% против +2.1% в июле (пересмотрен с +2.2%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.0%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в июле (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.4%, как и в июле.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.3%.

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