Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 5 тыс.

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 сентября, составило 230 тыс., увеличившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 227 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 228 тыс., пересмотрено с 227 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 230.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 августа, увеличилось на 5 тыс. и составило 1.850 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.838 млн до 1.845 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.853 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 августа, сократилось на 43.1 тыс. и составило 1.825 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.772 млн.