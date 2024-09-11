Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 сентября

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS;
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии;
09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
15:30 мск: Индекс цен производителей США;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
17:25 мск: Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;
N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.