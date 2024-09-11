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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 сентября 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
сегодня 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.8 млн баррелей

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 сентября, снизились на 2.79 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.513 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.191 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 2.6 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.7 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.4 млн барр.

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