EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.8 млн барр.

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 6 сентября, вырос на 0.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 0.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 2.3 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.3 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.3 млн барр., составив 380.0 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 1.7 млн барр. и составили 24.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 6 сентября, снизились на 2.79 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.513 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.191 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.6 млн барр.