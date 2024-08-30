Курс доллара 91.1868   Курс евро 100.7622  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
30.08.2024 17:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 67.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 68.0 с предварительного уровня 67.8.

В июле значение индекса составило 66.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце августа составил 2.8% против 2.9% в начале месяц и в июле.

Другие новости

30.08.2024
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 сентября
30.08.2024
17:44
Forbes включил акционера банка "Уралсиб" Людмилу Коган в число долларовых миллиардеров
30.08.2024
17:28
Официальный курс юаня с субботы - 12,02 руб, доллара - 91,19 руб, евро - 100,76 руб
30.08.2024
17:13
Объем выданных микрозаймов в России за II квартал увеличился на 20% к I кварталу - ЦБ
30.08.2024
17:04
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения
30.08.2024
16:59
Вице-премьер Патрушев обсудил с главой Чувашии Николаевым АПК и экологию региона
30.08.2024
16:53
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в августе вырос
30.08.2024
16:06
Биржевые цены на газ в Европе растут на 2%, до $455 за тыс кубометров
30.08.2024
15:46
Базовая инфляция в США в июле выросла на 0.2%
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.