Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 67.9.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 68.0 с предварительного уровня 67.8.

В июле значение индекса составило 66.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце августа составил 2.8% против 2.9% в начале месяц и в июле.