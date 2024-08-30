Базовая инфляция в США в июле выросла на 0.2%

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июне базовая инфляция увеличилась также на 0.2%.

В годовом сравнении индекс core PCE в июле вырос на 2.6%, как и в июне.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в июле, как и месяцем ранее, вырос на 2.5% в годовом сравнении.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.2% после повышения на 0.1% в июне.