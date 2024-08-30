Личные доходы американских потребителей в июле увеличились на 0.3%, потребительские расходы выросли на 0.5%

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июле выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в июне.

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 0.1% в июне.

Личные расходы американских потребителей в июле выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июле на 0.5%.

Норма сбережений в июле составила 2.9% против 3.1% месяцем ранее.