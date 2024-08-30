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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
30.08.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 сентября

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

N/A мск: Розничные продажи в Германии.

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