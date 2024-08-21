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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 22 августа

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Экономический симпозиум в Джексон-Хоул.

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