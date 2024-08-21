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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:37

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.6 млн барр.

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 16 августа, сократился на 4.6 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 1.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 3.3 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 377.2 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 0.6 млн барр. и составили 28.2 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.4 млн барр. в сутки против 13.3 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 16 августа, выросли на 0.347 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.04 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.25 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.65 млн барр.

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