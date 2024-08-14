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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 августа 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.4 млн барр.

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 9 августа, вырос на 1.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.6 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.7 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.7 млн барр., составив 376.5 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 1.6 млн барр. и составили 28.8 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.3 млн барр. в сутки против 13.4 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 августа, сократились на 5.205 млн барр., запасы бензина уменьшились на 6.69 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.61 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 2.28 млн барр.

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