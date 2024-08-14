Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 15 августа

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;

02:50 мск: ВВП Японии, предварительно;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии, финальный отчет;

09:00 мск: ВВП Великобритании;

09:00 мск: ВВП Великобритании, предварительно;

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии;

15:30 мск: Цены на импорт в США;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США;

17:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

23:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США;

N/A мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.