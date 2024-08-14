Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.2 млн баррелей

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 9 августа, сократились на 5.205 млн барр., запасы бензина уменьшились на 6.69 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.61 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 2.28 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.3 млн барр.