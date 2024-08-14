Инфляция в США в июле повысилась на 0.2%, реальная зарплата выросла на 0.1% к июню

Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2% после снижения на 0.1% в июне.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.9% против +3.0% в июне.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.0%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июле вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.1% в июне.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 3.2% против +3.3% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 3.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июле выросла на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.4% в июне.

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 0.7%.