Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.4 млн баррелей

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 июля, сократились на 4.44 млн барр., запасы бензина выросли на 0.365 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.92 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 0.75 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе не изменились, запасы бензина уменьшились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.4 млн барр.