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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:38

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.9 млн барр.

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 12 июля, сократился на 4.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали сохранение запасов нефти без изменений.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 3.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.3 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 3.5 млн барр.

Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.7 млн барр., составив 373.7 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 0.8 млн барр. и составили 32.7 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.3 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 июля, сократились на 4.44 млн барр., запасы бензина выросли на 0.365 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 4.92 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.75 млн барр.

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