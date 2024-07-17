Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в мае.

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.3%.

По сравнению с июнем 2023 года объём промышленного производства в США вырос на 1.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 78.8% против 78.3% в мае (пересмотрен с 78.7%). Годом ранее - в июне 2023 года показатель составлял 78.6%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.