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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июля 2024 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:48

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне увеличилось на 3.4%

Москва, 17 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июне увеличилось на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1446 тыс. в годовом исчислении против 1399 тыс. в мае (пересмотрено с 1386 тыс.).

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1400 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 3.1%.

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