EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.4 млн барр.

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 июля, сократился на 3.4 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 4.9 млн барр.

Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.5 млн барр., составив 373.1 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 0.7 млн барр. и составили 33.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.3 млн барр. в сутки против 13.2 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 июля, сократились на 1.9 млн барр., запасы бензина снизились на 3.0 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 1.2 млн барр.