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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
10.07.2024 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.9 млн баррелей

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 июля, сократились на 1.9 млн барр., запасы бензина снизились на 3.0 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 2.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, снизились на 1.2 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.4 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 0.2 млн барр.

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