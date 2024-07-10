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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2024 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
10.07.2024 17:08

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.6%

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 0.6%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.35 в сравнении с 1.39 годом ранее.

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