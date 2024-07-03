Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9.2 млн баррелей

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 июня, сократились на 9.16 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.47 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.74 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.4 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились вровень с пятилетним средним уровнем для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 9% ниже пятилетней средней за неделю с 15 по 21 июня.