Объём производственных заказов в США в мае сократился на 0.5%

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в мае сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в апреле (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение объёма заказов в промышленности США в мае на 0.2%.

Объём заказов на товары длительного пользования в мае, согласно финальному отчёту, вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с предварительными данными. В апреле показатель вырос на 0.2%.