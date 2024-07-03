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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Парламентские выборы в Великобритании.

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