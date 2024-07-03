Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 июля

Москва, 3 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Парламентские выборы в Великобритании.