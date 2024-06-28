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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2024 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:08

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 68.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 65.9 с предварительного уровня 65.6.

В мае значение индекса составило 69.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июня составил 3.0% против 3.3% в начале месяца и 3.3% в мае.

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