Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 68.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 65.9 с предварительного уровня 65.6.

В мае значение индекса составило 69.1.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июня составил 3.0% против 3.3% в начале месяца и 3.3% в мае.