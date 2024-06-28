Личные доходы американских потребителей в мае увеличились на 0.5%, потребительские расходы выросли на 0.2%

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли также на 0.5% после нулевого изменения в апреле (пересмотрено с -0.1%).

Личные расходы американских потребителей в мае выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в мае на 0.3%.

Норма сбережений в мае составила 3.9% против 3.7% месяцем ранее.