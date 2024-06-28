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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2024 г.Инфляция в США в мае замедлилась
сегодня 15:43

Инфляция в США в мае замедлилась

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В апреле базовая инфляция увеличилась на 0.3% (пересмотрено с +0.2%).

В годовом сравнении индекс core PCE в мае вырос на 2.6% против +2.8% в апреле.

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в мае вырос на 2.6% в годовом сравнении против +2.7% в апреле.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление не изменился после повышения на 0.3% в апреле.

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