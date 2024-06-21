Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае сократились на 0.7% (расширенное сообщение)

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае сократились на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.11 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.08 млн домов.

По сравнению с маем 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились на 2.8%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 419.3 тыс. долл, увеличившись на 5.8% в годовом сравнении и достигнув рекордного уровня.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.28 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 6.7% по сравнению с апрелем и на 18.5% в годовом сравнении.

В мае потребовалось бы 3.7 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.5 в предыдущем месяце и 3.1 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в апреле в среднем составил 24 дня в сравнении с 26 месяцем ранее и 18 в мае 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 20 июня достигла 6.87% годовых против 6.95% на предыдущей неделе и 6.67% годом ранее.