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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июня 2024 г. Индекс опережающих экономических индикаторов...
сегодня 17:04

Индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.5%

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в апреле.

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 0.4%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов упал на 2.0%.

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