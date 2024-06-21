Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 24 июня

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
10:00 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI;
13:10 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии;
21:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.