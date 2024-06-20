Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 июня

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
10:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.