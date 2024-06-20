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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.26 млн баррелей

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным накануне вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 июня, выросли на 2.26 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.08 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.54 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 0.52 млн барр.

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.1 млн барр., запасы бензина выросли на 0.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.1 млн барр.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились ниже менее чем на 1% пятилетнего среднего уровня для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 7% ниже пятилетней средней за неделю с 1 по 7 июня.

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