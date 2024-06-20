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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 18:15

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2.5 млн барр.

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 14 июня, сократился на 2.5 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.1 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.3 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 1.7 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.4 млн барр., составив 370.9 млн барр. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, выросли на 0.3 млн барр. и составили 34.1 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.2 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 июня, выросли на 2.26 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.08 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.54 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.52 млн барр.

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