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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:56

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 15 тыс.

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июня, составило 238 тыс., сократившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 235 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 243 тыс., пересмотрено с 242 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 232.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июня, увеличилось на 15 тыс. и составило 1.828 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.820 млн. до 1.813 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 10.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.806 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 1 июня, выросло на 37.3 тыс. и составило 1.73 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.675 млн.

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