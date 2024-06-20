Дефицит платёжного баланса США в I квартале расширился на 7.2%

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2024 года расширился на 7.2% до 237.6 млрд долл в сравнении с дефицитом в 221.8 млрд долл в IV квартале 2023 года (пересмотрен с -194.8 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2024 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 207.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП дефицит платёжного баланса США в I квартале составил 3.4% в сравнении с 3.2% в IV квартале (пересмотрено с 2.8%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.