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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июня 2024 г.Дефицит платёжного баланса США в I квартале рас...
вчера 15:44

Дефицит платёжного баланса США в I квартале расширился на 7.2%

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2024 года расширился на 7.2% до 237.6 млрд долл в сравнении с дефицитом в 221.8 млрд долл в IV квартале 2023 года (пересмотрен с -194.8 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2024 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 207.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП дефицит платёжного баланса США в I квартале составил 3.4% в сравнении с 3.2% в IV квартале (пересмотрено с 2.8%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.

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