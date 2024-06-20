Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае уменьшилось на 3.8%

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае уменьшилось на 3.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1386 тыс. в годовом исчислении против 1440 тыс. в апреле.

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

По сравнению с маем 2023 года число выданных разрешений сократилось на 9.5%.