Объём товарно-материальных запасов компаний США в апреле вырос на 0.3%

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после сокращения на 0.1% в марте.

Объём продаж товарно-материальных запасов в апреле вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в марте (пересмотрено с -0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.38 годом ранее.