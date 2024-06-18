Объём розничных продаж в США в мае оказался хуже прогнозов

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после снижения на 0.2% в апреле (пересмотрено с 0.0%).

По сравнению с маем 2023 года розничные продажи выросли на 2.3%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в мае уменьшился на 0.1% после снижения на 0.1% месяцем ранее (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в мае на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, увеличился на 2.5%.