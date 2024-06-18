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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2024 г.Объём промышленного производства в США в мае вы...
вчера 16:22

Объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.9%

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

По сравнению с маем 2023 года объём промышленного производства в США вырос на 0.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 78.7% против 78.2% в апреле (пересмотрен с 78.4%). Годом ранее - в мае 2023 года показатель составлял 79.5%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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