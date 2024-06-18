Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в мае вырос на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение майского показателя на 0.3%.

По сравнению с маем 2023 года объём промышленного производства в США вырос на 0.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в мае составил 78.7% против 78.2% в апреле (пересмотрен с 78.4%). Годом ранее - в мае 2023 года показатель составлял 79.5%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.