Банк России сохранил ставку на 16%, но допустил возможность ее повышения на июльском заседании

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 7 июня, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне до 16.00% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной или ее повышение на 50-100 базисных пунктов (б.п.).

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия прекращением снижения цен и ростом внутреннего спроса, который «значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг». При этом регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 26 июля. Он также полагает, что для возвращения к цели по инфляции в 4% в 2025 году потребуется существенно «более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике».

По данным ЦБ, в апреле рост цен с поправкой на сезонность составил 5.8% в пересчете на год (по сравнению с 5.7% в I квартале). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в апреле вырос до 8.3% в пересчете на год против 7.1% в среднем за I квартал. Вклад в рост цен в апреле - мае вносили в том числе разовые факторы, связанные с индексацией тарифов на услуги связи и повышением цен на отечественные автомобили. Годовая инфляция, по оценке на 3 июня, выросла до 8.1% против 7.8% в апреле.

ЦБ отметил, что инфляционные ожидания населения и участников финансового рынка выросли, в то время как ценовые ожидания предприятий не изменились. Однако на среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных.

Регулятор сообщил об ужесточении денежно-кредитных условий за последние полтора месяца. Существенно выросли ставки денежного рынка и доходности ОФЗ, а также ставки по кредитам и депозитам. На этом фоне улучшается склонность населения к сбережениям, вместе с тем кредитная активность также остается высокой как розничном, так и в корпоративном секторах. Общие темпы прироста корпоративного кредитования находятся ниже пиковых значений осени 2023 года, но бюджетные стимулы поддерживают высокий спрос предприятий на кредиты.

Необеспеченное потребительское кредитование в розничном секторе поддерживается ростом доходов населения. Ипотечное кредитование по-прежнему поддерживается льготными программами, при этом в рыночном сегменте динамика сдержанная. По мнению ЦБ, сохранение масштабных государственных льготных программ может замедлить возврат к более умеренным темпам роста кредитования.

По оценке ЦБ, российская экономика продолжает расти быстрыми темпами, потребительская активность и инвестиционный спрос остаются высокими. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг – дефицит трудовых ресурсов и жесткость рынка труда. Вместе с тем ЦБ отметил, что ускорение роста реальных зарплат было в том числе связано с выплатами годовых премий в I квартале 2024 года.

Основные проинфляционные риски связаны с изменением условий внешней торговли (в том числе под влиянием геополитической напряженности), сохранением высоких инфляционных ожиданий, отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. Дезинфляционные риски в первую очередь связаны с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. По оценке ЦБ, предлагаемая комбинация налоговых изменений при параллельном росте расходов, вероятнее всего, нейтральна для инфляции.

20 июня Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года. Время публикации пресс-релиза о решении ЦБ и обновленного среднесрочного прогноза - 13:30 мск.