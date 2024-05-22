Курс доллара 90.1887   Курс евро 97.8989  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
вчера 17:33

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн барр.

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 17 мая, вырос на 1.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 0.4 млн барр.

Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов без изменений.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 1.0 млн барр., составив 368.8 млн барр. и обновив максимальный уровень с апреля прошлого года. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, увеличились на 1.3 млн барр. и составили 36.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 мая, выросли на 2.48 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.09 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.32 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.77 млн барр.

Другие новости

вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 мая
вчера
18:28
Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее запасов в США
вчера
18:01
Rustore и "Авроид" представят решение для запуска Android-приложения на ОС "Аврора"
вчера
17:50
Кабмин профинансирует ликвидацию паводка в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях
вчера
17:33
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн барр.
вчера
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 2.5 млн баррелей
вчера
17:11
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 1.9% (расширенное сообщение)
вчера
17:05
МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛИ ЛИДЕРАМИ ТРЕТЬЕГО РЕЙТИНГА АСИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ - РЕЗУЛЬТАТЫ
вчера
17:03
Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 1.9%
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.