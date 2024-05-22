EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.8 млн барр.

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 17 мая, вырос на 1.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали повышение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США снизились на 0.9 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) расширились на 0.4 млн барр.

Аналитики ожидали сохранения запасов дистиллятов без изменений.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 1.0 млн барр., составив 368.8 млн барр. и обновив максимальный уровень с апреля прошлого года. Абсолютного рекорда – 656 млн барр. запасы нефти в стратегическом резерве достигли в июне 2020 года.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, увеличились на 1.3 млн барр. и составили 36.3 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.1 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 мая, выросли на 2.48 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.09 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.32 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing выросли на 1.77 млн барр.