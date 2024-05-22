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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2024 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли почти на 2.5 млн баррелей

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным во вторник вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 17 мая, выросли на 2.48 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.09 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 0.32 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 1.77 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1 млн барр., запасы дистиллятов не изменились.

Согласно информации EIA, опубликованной на прошлой неделе, запасы бензина в США находились на 1% ниже пятилетнего среднего уровня для этого времени года, а запасы дистиллятов – на 7% ниже пятилетней средней за неделю с 4 апреля по 10 мая.

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