Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в апреле сократились на 1.9% (расширенное сообщение)

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в апреле сократились на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.14 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.21 млн домов.

По сравнению с апрелем 2023 года продажи жилья на вторичном рынке уменьшились также на 1.9%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 407.6 тыс. долл, увеличившись на 5.7% в годовом сравнении. Абсолютный ценовой рекорд на уровне 413.8 тыс. долларов был зафиксирован в июне 2022 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу апреля составили 1.21 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 9.0% по сравнению с мартом и на 16.3% в годовом сравнении.

В апреле потребовалось бы 3.5 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.2 в предыдущем месяце и 3.0 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в апреле в среднем составил 26 дней в сравнении с 33 месяцем ранее и 22 в апреле 2023 года.

По данным ипотечной агентской компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой по состоянию на 16 мая достигла 7.02% годовых против 7.09% на предыдущей неделе и 6.39% годом ранее.